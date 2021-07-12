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"Нечеловеческие условия": Эксперт об инциденте с открытием люка самолета

Елена Прошина
39 минут назад
Авиационный эксперт Вадим Лукашевич в беседе с "Рамблером" прокомментировал произошедший 11 июля в аэропорту Шереметьево инцидент, в ходе которого один из пассажиров рейса Москва - Анталья перед вылетом открыл в самолете люк аварийного выхода.
Ранее сообщалось, что из-за задержки вылета из Москвы людям около часа пришлось находиться в салоне, где не работал кондиционер. По предварительным данным, это связано с проблемами с электроборудованием. В результате один из находившихся на борту открыл люк аварийного выхода. Это привело к тому, что раскрылся спасательный трап. Вылет лайнера задержался еще больше, людям потребовалось просидеть на борту более двух часов.
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"Когда самолет готовится ко взлету, двери открываются и закрываются по команде командира специальными бортпроводниками. У каждой двери есть рабочее место, за которым закреплен определенный проводник, отвечающий за это место. Пассажир не вправе ни закрывать, ни открывать люк, если, конечно, не произошла аварийная ситуация, в случае которой пассажир выбирается так, как может. В данном случае ее не было.

В самолетах есть специальные системы, которые не позволяют несанкционированно открывать люк во время полета. Надо быть полным идиотом, чтобы его открыть. Но в данном случае самолет стоял на земле, не было никаких перепадов давления. В таких случаях люк можно открыть достаточно просто, это сделано для того, чтобы его могли открыть обычные пассажиры в аварийных ситуациях. Также, как на окнах в автобусах и трамваях есть надпись "В случае аварии разбить стекло" и приложен молоточек. Здесь то же самое. Люк очень легко открывается и легко закрывается.

Самолет, вероятно, простоял на открытой площадке целый день. В условиях жаркого лета, когда градусник на солнце показывает 36 - 38 градусов, он сильно нагрелся уже перед посадкой пассажиров. Должна была быть вентиляция. На каждом самолете есть вспомогательная силовая установка (ВСУ), которая подает питание на системы самолета до включения основных двигателей. Тут, с одной стороны, пассажир не прав, а с другой, его действия можно рассматривать как вынужденные. Допустим, пассажир летит с пожилой мамой, у которой есть проблемы с сердцем, и она начинает задыхаться, в этом случае он порвет все к чертовой матери - и самолет, и экипаж, всех. Я пассажира ни в коем случае не оправдываю, но я его понимаю. Я сам был в таких ситуациях, когда садишься в раскаленный самолет, какое-то время ждешь, а наземное питание на самолет не подается, вентиляция не включена и ВСУ по каким-то причинам не работает. Естественно, что пассажиры возмущаются.

Авиакомпания завила, что намерена взыскать убытки с пассажира в судебном порядке. Но тогда и все пассажиры должны подавать в суд из-за того, что они находились в нечеловеческих условиях. Сейчас не пятидесятые года прошлого века - кондиционирование воздуха должно работать. Должно работать либо наземное питание, либо ВСУ, либо двигатели. Поэтому, с моей точки зрения, авиакомпания тоже не права. Она создала такую ситуацию. Вот если бы они начали взлетать, а у одного из пассажиров случился инфаркт? Авиакомпания сказала бы, что она ни при чем? Мол, мы не отвечаем за здоровье пассажиров, он такой к нам сел...

Пассажиры не должны мерзнуть, раскаляться, им должно быть, чем дышать. Это тот набор услуг, которые они приобретают с покупкой билета. Если бы пассажир попытался открыть люк во время полета - это была бы другая ситуация, но он сделал это на земле. Я считаю, что тяжелого состава преступления здесь нет. Первопричина - это ситуация, которую создала сама авиакомпания, экипаж. Не было вентиляции. Люди покупают билет на самолет, а не в душегубку. Обеспечивайте вентиляцию, как хотите. Если стоит такая жара, то двери закрываются в последнюю очередь. При этом открытыми нужно держать несколько дверей, чтобы был какой-то сквозняк", - заявил эксперт.
Происшествия,Видео,Вадим Лукашевич,Аэропорт Шереметьево,Москва,Анталья,
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