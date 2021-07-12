СК расследует покушение на российского миллионера

Следственный комитет России возобновил расследование по делу о покушении в 2018 году на долларового мультимиллионера 71-летнего Олега Бурлакова , скончавшегося две недели назад после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Активно ведется поиск преступников, следователи проверяют версии, выдвинутые ранее самим Бурлаковым, пояснил его адвокат Максим Глотов , отказавшись раскрыть другие подробности из-за тайны следствия.

Вечером 3 ноября 2018 года бизнесмена, приехавшего на автомобиле Cadillac Escalade в московскую клинику, обстрелял неизвестный из пистолета. Бурлаков не пострадал, однако почувствовал себя плохо. В результате обследования в его организме врачи нашли мышьяк. Бизнесмен связывал покушение с конфликтом по поводу раздела имущества в ходе бракоразводного процесса с супругой Людмилой Бурлаковой.

Адвокат Глотов заявил, что его доверитель никогда публично не называл сумму финансовых претензий к жене и не высказывался о ее возможной причастности к покушению, поэтому защитник отказался комментировать эту версию. При этом он указал, что «эта тема подробно обсуждалась со следствием». Следователи направили международные запросы о правовой помощи во Францию, Монако, Германию и Канаду.

21 июня Бурлаков скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в частной клинике Московской области. Его родственники инициировали проведение доследственной проверки относительно его лечения и своевременной госпитализации. На этом фоне возник новый спор из-за места его захоронения — его сестра настаивала на погребении в Санкт-Петербурге рядом с родителями, а бывшая жена и дочери хотели похоронить Бурлакова в Канаде, где они проживают. После двух недель разбирательств тело бизнесмена увезли за границу.