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По факту избиения победительницы "Пацанок" возбуждено уголовное дело

Газета.Ru
1 час назад
Полиция возбудила уголовное дело после избиения звезды телешоу «Пацанки» Татьяны Бурой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По факту избиения победительницы "Пацанок" возбуждено уголовное дело
Фото: Телеканал «Пятница»Телеканал «Пятница»
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ — за умышленное причинение легкового вреда здоровью из хулиганских побуждений.
Ранее стало известно, что 12 июня неизвестные на 1-й Миусской улице в районе дома 20, строение 2, избили победительницу шоу «Пацанки» Татьяну Бурую. Девушка была госпитализирована в ГКБ им. Боткина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и травмой грудного отдела позвоночника.
Как объяснила сама Бурая, нападение было совершено на нее и двух ее друзей — тату-модель Яну Еременко и Антона Ручкина. Еременко попала в больницу с теми же травмами, а Ручкин получил растяжение связок и ушибы.
Татьяна Бурая — победительница второго сезона российского реалити-шоу о преображении «неблагополучных» девушек «Пацанки».
Происшествия,Шоу-бизнес,МВД,ИТАР-ТАСС,
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