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Несколько человек погибли во время празднования победы Италии в финале Евро

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Несколько человек погибли во время празднования победы сборной Италии на чемпионате Европы - 2020. Как сообщает Gazzetta dellо Sport, в Катании молодые люди ехали отмечать победу национальной команды и попали ДТП.
Несколько человек погибли в Италии во время празднования победы в Евро
Фото: ReutersReuters
В результате столкновения автомобиля, двух скутеров и мотоцикла один человек погиб и четверо пострадали. На севере страны также произошла смертельная авария.
По данным издания, она также связана с празднованием победы.
Два автомобиля столкнулись в провинции Алессандрии. ДТП привело к смерти 27-летнего молодого человека, еще один из четырех пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.
Gazzetta dellо Sport также сообщила о трагедии в провинции Фодже. Во время празднования успеха национальной команды застрелили 32-летнего мужчину на скутере.
Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилась победой "скудра адзурры" в серии послематчевых 11-метровых ударов - 1:1 (3:2). "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Для "скуадра адзурры" это вторая победа на континентальном первенстве. Прежде они становились победителями чемпионата Европы в 1968 году.
Ранее сообщалось, что в Милане 15 человек получили травмы во время празднования победы Италии на Евро.
Происшествия,Газета.Ru,Италия,
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