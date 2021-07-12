По данным источника, трагедия произошла около десяти вечера на 64–65 километре автодороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково. Спорткар вылетел в кювет, где врезался в опору ЛЭП, после чего загорелся. Вместе с Куренбиным в салоне автомобиля находилась 32-летняя мотогонщица из Москвы Татьяна Игушина. Отмечается, что тела погибших обгорели до неузнаваемости, а судмедэкспертам предстоит выяснить, кто из спортсменов находился за рулем иномарки.