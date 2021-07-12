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Появилось видео с места гибели автогонщика в Ленобласти

Юрий Столбов
42 минуты назад
Российский автогонщик Иван Куренбин погиб в ДТП в Выборгском районе Ленинградской области в ночь на 12 июля, сообщает «Фонтанка».
По данным источника, трагедия произошла около десяти вечера на 64–65 километре автодороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково. Спорткар вылетел в кювет, где врезался в опору ЛЭП, после чего загорелся. Вместе с Куренбиным в салоне автомобиля находилась 32-летняя мотогонщица из Москвы Татьяна Игушина. Отмечается, что тела погибших обгорели до неузнаваемости, а судмедэкспертам предстоит выяснить, кто из спортсменов находился за рулем иномарки.
Куренбин — сын советского фигуриста, трижды серебряного призера чемпионатов СССР, бизнесмена и коллекционера антиквариата Владимира Куренбина.
Происшествия,Видео,Фонтанка.Ру,Ленинградская Область,
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