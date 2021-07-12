Прохожие в США удержали падающий аттракцион и спасли людей

На кадрах видно, как аттракцион раскачивает люльку с людьми, но в какой-то момент платформа, на которой установлена конструкция, начинает крениться назад. Это заметил один из прохожих и не растерялся: мужчина запрыгнул на платформу, а следом за ним в считанные секунды другие отдыхающие толпой запрыгнули на площадку, чтобы собственным весом придавить ее обратно к земле.