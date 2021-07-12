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Прохожие в США удержали падающий аттракцион и спасли людей

Lenta.ru
1 час назад
Отдыхающие парка развлечений в американском штате Мичиган «поймали» падающий аттракцион и спасли людей. Кадры с места событий опубликовали в Twitter.
Прохожие в США удержали падающий аттракцион и спасли людей
Фото: кадр видеокадр видео
Инцидент произошел на Национальном фестивале вишни в Траверс-Сити.
На кадрах видно, как аттракцион раскачивает люльку с людьми, но в какой-то момент платформа, на которой установлена конструкция, начинает крениться назад. Это заметил один из прохожих и не растерялся: мужчина запрыгнул на платформу, а следом за ним в считанные секунды другие отдыхающие толпой запрыгнули на площадку, чтобы собственным весом придавить ее обратно к земле.
Карусель выключили, однако стрелка, к которой была прикреплена люлька с пассажирами, продолжала крутиться еще некоторое время. Отмечается, что впоследствии аттракцион разобрали операторы.
11 июня инцидент в парке аттракционов произошел в Белоруссии. Сильный ветер поднял в небо несколько надувных батутов в агрогородке Александрия Могилевской области. Пострадали пятеро человек, двое из них дети.
Происшествия,Соединенные Штаты,
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