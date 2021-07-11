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Беда не приходит одна: В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Елена Прошина
1 час назад
Региональное МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение. Судя по прогнозу, полуостров ждет очередной мощный удар стихии, сообщает РИА «Новости».
Беда не приходит одна: В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Фото: ТАССТАСС
Синоптики предсказали прохождение над Крымским полуостровом очередного атмосферного фронта, который принесет с собой сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер 20-25 метров в секунду. В связи с этим возможно частичное повторение событий середины прошлого месяца, когда на регион обрушился мощный циклон.
Интенсивность принесенных им осадков побила тогда столетний рекорд. Непогода привела к наводнению в Керчи и Ялте. Стихия захватила Феодосию, Ленинский и Кировский районы полуострова. Во многих населенных пунктах были выведены из строя системы водо- и электроснабжения. Ряд транспортных магистралей был поврежден вышедшими из берегов реками и сошедшими с гор селевыми потоками. Власти ввели режим ЧС.
Еще один циклон принес в Крым ливни уже в начале июля. В тот раз сильнее всего пострадал Бахчисарайский район Крыма, где выпала двухмесячная норма осадков. Реки вышли из беоегов и подтопили более 100 домов в трех селах.
По прогнозам синоптиков, на будущей неделе, после прохождения атмосферного фронта, погоду в Крыму будет определять область пониженного давления, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Происшествия,МЧС,РИА Новости,Республика Крым,
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