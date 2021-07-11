Участник шоу «Голос. Дети» погиб под колесами электрички

Подмосковье погиб участник шоу «Голос. Дети», попав на мопеде под электричку, сообщает «Московский комсомолец».

Трагедия произошла вечером на переезде в районе платформы «43-й километр» Ярославского направления. 14-летний подросток ехал по пешеходному переходу на мопеде и не реагировал ни на что, так как слушал музыку в наушниках. Свидетели рассказали, что кричали мальчику, что приближается поезд, но тщетно.

Подросток скончался на месте. Он был единственным ребенком в семье.