Житель Кирова жестко нокаутировал женщину на глазах ребенка: видео

На днях в соцсетях получило широкую известность видео с одной и из камер наблюдения. Сообщается, что оно запечатлело эпизод, произошедший седьмого июля на улице Грибоедова в Кирове.

В ролике видно, как мужчина и женщина сначала разговаривают на тротуаре. Потом, в какой-то момент мужчина неожиданно и сильно бьет женщину в лицо. Она падает навзничь, ударяясь при этом о металлическое ограждение проезжей части. Судя по всему, женщина теряет сознание. Мужчина пытается ее привести в чувство. При этом в кадре появляется малолетний ребенок, который, судя по всему, был свидетелем расправы. Далее мужчина приводит женщину в сознание и скрывается из кадра.