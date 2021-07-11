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Житель Кирова жестко нокаутировал женщину на глазах ребенка: видео

Елена Прошина
2 часа назад
Житель Кирова нанес мощный удар в лицо женщине на улице прямо на глазах у ребенка. Полиция разыскала и задержала, сообщает Life.ru.
На днях в соцсетях получило широкую известность видео с одной и из камер наблюдения. Сообщается, что оно запечатлело эпизод, произошедший седьмого июля на улице Грибоедова в Кирове.
В ролике видно, как мужчина и женщина сначала разговаривают на тротуаре. Потом, в какой-то момент мужчина неожиданно и сильно бьет женщину в лицо. Она падает навзничь, ударяясь при этом о металлическое ограждение проезжей части. Судя по всему, женщина теряет сознание. Мужчина пытается ее привести в чувство. При этом в кадре появляется малолетний ребенок, который, судя по всему, был свидетелем расправы. Далее мужчина приводит женщину в сознание и скрывается из кадра.
«В УМВД России по Кирову обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее ударил знакомый. Личность злоумышленника была установлена. Сотрудники полиции доставили кировчанина, 1994 года рождения, в отдел, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «побои», - сообщили в полиции.
Сейчас правоохранители выясняют все детали произошедшего.
Происшествия,Видео,МВД,
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