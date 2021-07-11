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В Москве мальчик с аутизмом выбросил младенца из окна, сообщил источник

РИА Новостииещё 6
1 час назад
Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" после обнаружения младенца под окнами жилого дома на севере Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Подросток выбросил новорожденную сестру из окна в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности", - сказала она.
По данным следствия, утром 11 июля возле дома на Левобережной улице в Москве было найдено тело новорождённой девочки с повреждениями, характерными при падении с большой высоты.
"Предварительно установлено, что мать отвлеклась на некоторое время и младенец остался в комнате с 13-летним братом, страдающим психическим заболеванием", - добавила она.
Сейчас следователи допрашивают родителей, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мальчик страдает аутизмом, предварительно, он выбросил девочку из окна.
Происшествия,Юлия Иванова,СКР,РИА Новости,Москва,
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