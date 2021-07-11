Подросток выбросил новорожденную сестру из окна в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" после обнаружения младенца под окнами жилого дома на севере Москвы
, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности", - сказала она.
По данным следствия, утром 11 июля возле дома на Левобережной улице в Москве было найдено тело новорождённой девочки с повреждениями, характерными при падении с большой высоты.
"Предварительно установлено, что мать отвлеклась на некоторое время и младенец остался в комнате с 13-летним братом, страдающим психическим заболеванием", - добавила она.
Сейчас следователи допрашивают родителей, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мальчик страдает аутизмом, предварительно, он выбросил девочку из окна.