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В Москве подросток выбросил из окна новорожденную сестру

Майк Габриелян
1 час назад
В Москве мальчик-аутист выкинул новорожденную сестру из окна седьмого этажа. Младенец погиб. Об инциденте сообщает телеграм-канал 112.
В Москве подросток выбросил из окна новорожденную сестру
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Известно, что мальчику 13 лет, он страдает одной из форм аутизма. Девочке было всего восемь дней. Следователям предстоит выяснить, почему родители не следили за детьми, и где они находились в момент происшествия.
Аутизм — расстройство, которое возникает вследствие нарушения развития головного мозга. Аутистам свойственен дефицит социального взаимодействия и общения. Их интересы ограничены, они часто повторяют одни и те же действия. Признаки расстройства начинают проявляться уже в 3 года.
В России примерно 22 тысячи детей с аутизмом. Государство оказывает им поддержку.
Происшествия,Москва,
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