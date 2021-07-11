В Тбилиси найден мертвым журналист, избитый на сорванной акции ЛГБТ

В Тбилиси
умер оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, избитый во время массовых акций грузинских гомофобов. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на телекомпанию.
Оператора нашли мертвым в его собственной квартире. Пока неясно, связана ли смерть с травмами, полученными на акции протестов против ЛГБТ 5 июля в Тбилиси.
Тогда гомофобы жестоко избили Лашкарава возле офиса организации «Сирцхвилиа», недалеко от парламента Грузии. Оператора госпитализировали с переломами костей лица. Ему провели хирургическую операцию и выписали. Он продолжил лечение дома.
«Спутник Грузия» сообщает
, что МВД
республики начало расследование по факту смерти оператора. Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства". Это стандартная статья местного УК при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти.
«Марш достоинства» представителей ЛГБТ должен был состояться в Тбилиси в минувший понедельник. Однако противники секс-меньшинств сорвали акцию, перекрыв центральный проспект Руставели. Они закидали журналистов и операторов телекомпаний палками и бутылками. Пострадало более 50 журналистов. В итоге марш отменили. Патриархия Грузии накануне акции призывала противников марша протестовать мирно и не применять насилие. Однако всю неделю в стране продолжались волнения.