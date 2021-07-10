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Охранник избил москвича за «слишком медленное» надевание маски

Мослентаиещё 1
43 минуты назад
Охранник московского KFC избил посетителя за то, что тот, по его мнению, слишком медленно надевал маску. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Москвича избили за «слишком медленное» надевание маски
Фото: ТАССТАСС
По словам пострадавшего Дениса, он зашел в кафе на Страстном бульваре, чтобы купить воды. На входе его остановил охранник и попросил надеть маску.
«Я согласился (...) На что он сказал мне „быстрее“ или что-то в этом роде. Я попросил его не обращаться ко мне на „ты“», — поделился мужчина.
Через некоторое время Денис собрался уйти из заведения, ничего не заказав. В этот момент охранник напал на него со спины. По словам посетителя, он упал на пол, и его продолжали избивать около трех-пяти минут. При этом никто из сотрудников в конфликт не вмешался.
Приехавшие на вызов медики зафиксировали у мужчины множественные ушибы. Кроме того, пострадавший обратился в полицию.
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