Москвича избили за «слишком медленное» надевание маски

По словам пострадавшего Дениса, он зашел в кафе на Страстном бульваре, чтобы купить воды. На входе его остановил охранник и попросил надеть маску.

Через некоторое время Денис собрался уйти из заведения, ничего не заказав. В этот момент охранник напал на него со спины. По словам посетителя, он упал на пол, и его продолжали избивать около трех-пяти минут. При этом никто из сотрудников в конфликт не вмешался.