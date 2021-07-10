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В Тольятти ввели режим ЧС из-за природного пожара

RT на русскомиещё 2
7 минут назад
Администрация Тольятти заявила о введении режима ЧС в городе из-за крупного лесного пожара.
В Тольятти ввели режим ЧС
Фото: ТАССТАСС
Об этом говорится на странице администрации в социальной сети «ВКонтакте».
«В Тольятти введён режим ЧС в связи с возникновением крупного лесного пожара между Центральным районом и посёлком Портовый», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что к тушению пожара привлечена авиация, на месте развёрнут оперативный штаб.
По данным горадминистрации, в тушении пожара задействовано порядка 300 сотрудников МЧС и 44 единицы техники.
Происшествия,МЧС,Тольятти,
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