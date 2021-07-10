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Прививка от COVID-19 спасла петербуржца от смерти на секс-вечеринке

Елена Прошина
1 час назад
В Петербурге вечеринка свингеров обернулась гибелью двух человек. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Прививка от COVID-19 спасла петербуржца от смерти на секс-вечеринке
Фото: ТАССТАСС
Вечером 9 июля два жителя, снимавшие однокомнатную квартиру в девятиэтажке на Будапештской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, пригласили в гости свою подругу и еще одного мужчину для занятий групповым сексом. Как выяснилось позднее, в процессе «веселья» собравшиеся употребляли алкоголь и запрещенные вещества. В результате троим из участников оргии стало плохо. Они вызвали «скорую».
Впрочем, на Будапештскую прибыли не только медики, но и представители правоохранительных органов. Поскольку врачам пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии 26-летнего участника вечеринки, а также констатировать смерть двоих — мужчины и женщины 24 и 27 лет соответственно.
Четвертый участник оргии отделался легким испугом, поскольку недавно привился от коронавируса и не рискнул принимать порошок, ограничившись лишь алкоголем. Трое его знакомых, с которыми он проводил время, пострадали, по предварительным данным, от передозировки запрещенных веществ. Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Происшествия,МВД,Санкт-Петербург,
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