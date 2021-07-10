Прививка от COVID-19 спасла петербуржца от смерти на секс-вечеринке

Вечером 9 июля два жителя, снимавшие однокомнатную квартиру в девятиэтажке на Будапештской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, пригласили в гости свою подругу и еще одного мужчину для занятий групповым сексом. Как выяснилось позднее, в процессе «веселья» собравшиеся употребляли алкоголь и запрещенные вещества. В результате троим из участников оргии стало плохо. Они вызвали «скорую».