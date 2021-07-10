Лодка с пьяными людьми протаранила пирс в Петербурге

Санкт-Петербурге моторная лодка с людьми врезалась в пирс и перевернулась, сообщает портал 78.ru.

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Инцидент произошел в Кировском районе Петербурга, сообщает портал.

Очевидцы рассказали, что находившиеся в ней люди, были в состоянии опьянения. Лодка ехала на большой скорости, чуть не задела двух купающихся и врезалась в железный пирс.

По данным регионального управления МЧС , в результате три человека оказались в воде. Всего на борту находились восемь человек, в том числе трое детей.

По словам свидетеля происшествия, у одной из пострадавших — открытый перелом лодыжки. Другой очевидец утверждает, что у капитана разрезана нога, а у женщины разбита голова.