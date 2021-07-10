Лодка с пьяными людьми протаранила пирс в Петербурге

Инцидент произошел в Кировском районе Петербурга, сообщает портал.
Очевидцы рассказали, что находившиеся в ней люди, были в состоянии опьянения. Лодка ехала на большой скорости, чуть не задела двух купающихся и врезалась в железный пирс.
По данным регионального управления МЧС
, в результате три человека оказались в воде. Всего на борту находились восемь человек, в том числе трое детей.
По словам свидетеля происшествия, у одной из пострадавших — открытый перелом лодыжки. Другой очевидец утверждает, что у капитана разрезана нога, а у женщины разбита голова.
Сейчас на месте работает спасательная группа. Наиболее серьезно пострадавшую женщину увезли в больницу на скорой помощи, остальные пока находятся рядом с местом ЧП.