В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Петербурге лодка с пьяными людьми протаранила пирс и перевернулась

Ювелина Бернст
53 минуты назад
В Санкт-Петербурге моторная лодка с людьми врезалась в пирс и перевернулась, сообщает портал 78.ru.
Лодка с пьяными людьми протаранила пирс в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел в Кировском районе Петербурга, сообщает портал.
Очевидцы рассказали, что находившиеся в ней люди, были в состоянии опьянения. Лодка ехала на большой скорости, чуть не задела двух купающихся и врезалась в железный пирс.
По данным регионального управления МЧС, в результате три человека оказались в воде. Всего на борту находились восемь человек, в том числе трое детей.
По словам свидетеля происшествия, у одной из пострадавших — открытый перелом лодыжки. Другой очевидец утверждает, что у капитана разрезана нога, а у женщины разбита голова.
Сейчас на месте работает спасательная группа. Наиболее серьезно пострадавшую женщину увезли в больницу на скорой помощи, остальные пока находятся рядом с местом ЧП.
Происшествия,МЧС,Санкт-Петербург,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители