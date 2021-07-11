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Пьяный профессор МГУ ударил сына ножом за замечание

Lenta.ruиещё 2
7 минут назад
Профессор МГУ, историк и философ Евгений Карцев ударил своего сына ножом за сделанное им замечание. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Пьяный профессор МГУ ударил сына ножом за замечание
Фото: ТАССТАСС
ЧП произошло 9 июля. 72-летний ученый пришел домой пьяным, что возмутило его 39-летнего сына. Преподаватель схватил нож и нанес сыну ранение в область живота. Пострадавшего госпитализировали. Профессора задержали.
По информации телеканала, Карцев является профессором кафедры социологии и менеджмента общественных процессов Высшей школы современных социальных наук МГУ имени Ломоносова.
В конце декабря 2020 года суд признал преподавателя СПбГУ Олега Соколова виновным в убийстве и расчленении своей любовницы Анастасии Ещенко. Его приговорили к 12,5 годам лишения свободы. Историка задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил Ещенко, а затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.
Происшествия,Анастасия Ещенко,Олег Соколов,МГУ,
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