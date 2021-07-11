Пьяный профессор МГУ ударил сына ножом за замечание

В конце декабря 2020 года суд признал
преподавателя СПбГУ Олега Соколова
виновным в убийстве и расчленении своей любовницы Анастасии Ещенко
. Его приговорили к 12,5 годам лишения свободы. Историка задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге
при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил Ещенко
, а затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.