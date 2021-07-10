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Тульский полицейский пошел на порноместь против отказавшей ему девочки

Елена Прошина
1 час назад
Бывший сотрудник тульской полиции стал подозреваемым по делу о развращении малолетней. Об этом сообщили ТАСС в местных правоохранительных органах.
Тульский полицейский пошел на порноместь против отказавшей ему девочки
Фото: ТАССТАСС
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») и части 1 статьи 137 УК РФ («нарушение неприкосновенности частной жизни»)», - рассказали в Следственном комитете по Тульской области.
По данным следствия, 32-летний капитан полиции, трудившийся на тот момент в отделении полиции «Привокзальный», через соцсети познакомился местной девушкой 13-ти лет от роду. В ходе общения с ней, он уговорил подростка прислать ему свои фотографии интимного характера. После этого полицейский предложил несовершеннолетней вступить в интимную связь с его другом. Девочка ответила отказом.
В отместку за это, подозреваемый разослал ее интимные фото друзьям и знакомым потерпевшей. Развратника вычислили по номеру его телефона, с которого тот выходил в сеть. В данный момент капитан уволен из рядов полиции, а его теперь уже бывшее полицейское руководств ожидает наказания по служебной линии за «ненадлежащую профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава подразделения».
Экс-полицейскому грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Происшествия,СКР,
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