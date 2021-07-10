В Якутии больную девочку не пустили в самолет

Инцидент произошёл на минувшей неделе. Восьмилетняя девочка из села Томтор сломала руку на детской площадке. Сельские медики отправили её в Якутск на операцию. В тот день из поселка в столицу республики летел самолет «Полярных авиалиний». Однако все билеты были уже проданы. Командир экипажа отказался брать девочку, опасаясь перегрузки. Родителям с ребенком пришлось добираться до Якутска на автомобиле.