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«Дорога была мучением»: В Якутии больную девочку не пустили в самолет

Майк Габриелян
1 час назад
В Якутии пилоты не пустили на борт девочку со сломанной рукой, которой надо было лететь на срочную операцию. Летчики сослались на перегруз и отказали родителям больного ребенка, сообщает «Подъём».
В Якутии больную девочку не пустили в самолет
Фото: ТАССТАСС
Инцидент произошёл на минувшей неделе. Восьмилетняя девочка из села Томтор сломала руку на детской площадке. Сельские медики отправили её в Якутск на операцию. В тот день из поселка в столицу республики летел самолет «Полярных авиалиний». Однако все билеты были уже проданы. Командир экипажа отказался брать девочку, опасаясь перегрузки. Родителям с ребенком пришлось добираться до Якутска на автомобиле.
«Эта дорога была мучением. Ехали в жутких условиях, была жара под 30 градусов, пыль, тряска. При этом ребёнок испытывал сильную боль, несмотря на обезболивающие», — рассказала мать.
В правительстве Якутии заявили, что служба перевозок авиакомпании «Полярные авиалинии» начала служебное расследование.
Происшествия,Республика Саха (Якутия),
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