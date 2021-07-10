Истязавший соседей конским ржанием нижегородец получил срок

Многочисленные жалобы его соседей по дому на невозможность ночного отдыха приводили лишь к постоянным визитам полиции к возмутителю спокойствия. Однако тот не прекращал своей деятельности, постоянно донимая по ночам окружающих громкими звуками из своей квартиры. И только в декабре 2020 год, когда на шумного соседа пожаловались 80 человек, в отношении Кондратьева было возбуждено уже не административное, а уголовное дело по части 2 статьи 117 УК – «истязание двух или более лиц». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.