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Истязавший соседей конским ржанием нижегородец получил срок

Елена Прошина
10 июля 2021
Нижегородский суд приговорил к условному сроку хулигана, досаждавшего соседям громкими звуками по ночам. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Истязавший соседей конским ржанием нижегородец получил срок
Фото: ТАССТАСС
Пару лет назад безработный житель Нижнего Новгорода Юрий Кондратьев настолько вышел из себя из-за ночного плача ребенка за стеной многоквартирного дома, что решил жестко отмстить за это всем соседям. Сначала он включал в ночные часы на максимальную громкость композиции рок-группы Rammstein¸ а позже перешел на проигрывание записей конского ржания и топота.
Многочисленные жалобы его соседей по дому на невозможность ночного отдыха приводили лишь к постоянным визитам полиции к возмутителю спокойствия. Однако тот не прекращал своей деятельности, постоянно донимая по ночам окружающих громкими звуками из своей квартиры. И только в декабре 2020 год, когда на шумного соседа пожаловались 80 человек, в отношении Кондратьева было возбуждено уже не административное, а уголовное дело по части 2 статьи 117 УК – «истязание двух или более лиц». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
В результате 9 июля 2021 года 44-летнего любителя досадить соседям громкими звуками приговорили к 3,5 годам условного срока.
Происшествия,Громкие уголовные дела ,Юрий Кондратьев,
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