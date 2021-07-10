В петербургский крематорий возникла «очередь» умерших от COVID-19

Несколько сотен гробов в течение недели ждут своей очереди на сжигание в крематории на Шафировском проспекте в Санкт-Петербурге пишет «Фонтанка.ру».

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По данным портала, причиной является высокая смертность — мощность крематория не рассчитана на такие объемы.

Заказов на кремацию сейчас очень много, утверждает сотрудник одного из ритуальных агентств Александр.

«В каждом морге сидят агенты, которые продают свои услуги. Казалось бы, если столько заказов, что крематорий не справляется, можно было бы предупреждать об этом людей, но это невыгодно», — рассказал Александр.

По его данным, речь идет о трехстах гробах. Однако экс-работник крематория, поддерживающий связь с бывшими коллегами, утверждает, что на самом деле гробов, ожидающих своей очереди на отправку в печи, больше 600. Он сообщил, что учреждение рассчитано на 200 тел в сутки, но сейчас ежедневно в крематорий привозят около 300 умерших. В свою очередь бизнесмен и юрист Александр Лашер утверждает, что на кремацию привозят порядка 400 умерших в день.

Ситуацию усугубляет жара, пишет автор материала.

«Там жуткая картина — антисанитария, насекомые», - рассказывает бывший работник крематория. Он утверждает, что холодильники в учреждении сейчас не используют.