Обрушение породы произошло на угольном разрезе на Сахалине

"В ночь на 10 июля в районе склада временного хранения ООО "Солнцевский угольный разрез" сошла порода в долину реки Жёлтая в Углегорском районе Сахалинской области. Пострадавших нет. Угрозы населению и объектам жизнедеятельности района нет", — говорится в сообщении.
"Все надзорные органы уведомлены. Действия по локализации последствий проходят согласно плану ликвидаций аварий", — сообщили в ВГК, отметив, что компания окажет полное содействие надзорным органам и администрации Углегорского района в проведении расследований и устранении последствий техногенной аварии.