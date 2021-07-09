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Грузчики устроили драку палками на рынке в Москве

Газета.Ru
45 минут назад
В соцсетях появилось видео, на котором мигранты устроили массовую драку на рынке на окраине Москвы - рабочие агрессивно дрались палками и другими подручными предметами. Как сообщает "МВД-Медиа", к месту драки на улице Адмирала Корнилова выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Позже рабочих разняли, восемь из них - в возрасте от 22 до 48 лет - задержали. Как выяснилось, подрались грузчики, причиной их конфликта стала "очередь" за оказанием услуг клиентам. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, также сотрудниками полиции составлены 89 административных протоколов за различные нарушения, в том числе несколько - за нарушение правил въезда на территорию России. Ранее сообщалось, что в одном из московских Многофункциональных центров (МФЦ) женщина укусила сотрудника полиции.
Происшествия,Росгвардия,Москва,
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