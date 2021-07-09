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Поставщика Минобороны России приговорили в США к пяти годам тюрьмы

Lenta.ru
1 час назад
Бывшего заместителя главы ОАО «Военторг», поставщика Минобороны России Леонида Тейфа приговорили в США к пяти годам тюрьмы. Он признал себя виновным по трем пунктам обвинений, рассказали РИА Новости в суде.
Поставщика Минобороны РФ отправили в тюрьму в США
Фото: ТАССТАСС
«Он был приговорен к 60 месяцам тюрьмы», — приводит агентство слова представителя суда.
Тейф и его супруга Татьяна согласились на конфискацию имущества общей стоимостью в 5,9 миллионов долларов. Татьяна признала себя виновной в даче ложных показаний, о том, какое наказание она получила, пока неизвестно.
Россиянин признал свою вину в отмывании денег, нарушениях налогового и визового законодательства. По обвинению в отмывании примерно 150 миллионов долларов, а также в попытке организации заказного убийства и другим статьям ему суммарно грозило до 20 лет тюремного заключения.
Об обвинениях, предъявленных 57-летнему российскому гражданину и его жене, стало известно в 2018 году. Вместе с ним под следствие попали еще четыре выходца из России, им грозило до 10 лет тюрьмы.
Происшествия,Министерство обороны,Военторг,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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