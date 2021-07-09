Поставщика Минобороны РФ отправили в тюрьму в США

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«Он был приговорен к 60 месяцам тюрьмы», — приводит агентство слова представителя суда.

Тейф и его супруга Татьяна согласились на конфискацию имущества общей стоимостью в 5,9 миллионов долларов. Татьяна признала себя виновной в даче ложных показаний, о том, какое наказание она получила, пока неизвестно.

Россиянин признал свою вину в отмывании денег, нарушениях налогового и визового законодательства. По обвинению в отмывании примерно 150 миллионов долларов, а также в попытке организации заказного убийства и другим статьям ему суммарно грозило до 20 лет тюремного заключения.