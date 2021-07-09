В США 12-летний мальчик застрелил грабителя ради спасения матери

Мальчик из американского штата Луизиана застрелил вооруженного грабителя ради спасения матери. Об этом сообщает New York Post.

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Инцидент произошел утром 30 июня недалеко от города Клинтон. Как сообщил местный шериф, 32-летний Брэд ЛеБлан (Brad LeBlanc) подошел к женщине около ее дома, а после, угрожая пистолетом, втолкнул ее внутрь здания. Там между ними завязалась борьба.

12-летний сын поспешил на помощь матери и выстрелил в ЛеБлана из охотничьего ружья, принадлежащего семье. Злоумышленник получил тяжелое ранение и скончался в больнице.

Двое пособников ЛеБлана, также находившиеся на территории дома, скрылись, но позже были задержаны полицией.

Прокуратура не стала предъявлять подростку обвинение в убийстве.