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12-летний мальчик застрелил грабителя ради спасения матери

Lenta.ru
56 минут назад
Мальчик из американского штата Луизиана застрелил вооруженного грабителя ради спасения матери. Об этом сообщает New York Post.
В США 12-летний мальчик застрелил грабителя ради спасения матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел утром 30 июня недалеко от города Клинтон. Как сообщил местный шериф, 32-летний Брэд ЛеБлан (Brad LeBlanc) подошел к женщине около ее дома, а после, угрожая пистолетом, втолкнул ее внутрь здания. Там между ними завязалась борьба.
12-летний сын поспешил на помощь матери и выстрелил в ЛеБлана из охотничьего ружья, принадлежащего семье. Злоумышленник получил тяжелое ранение и скончался в больнице.
Двое пособников ЛеБлана, также находившиеся на территории дома, скрылись, но позже были задержаны полицией.
Прокуратура не стала предъявлять подростку обвинение в убийстве.
Ранее сообщалось, что в Боготе, столице Колумбии, 14-летняя девочка с мачете обратила в бегство двух вооруженных грабителей. Когда один из преступников попытался открыть зарешеченную дверь кассы, девочка схватила мачете и вместе с матерью бросилась на злоумышленников.
Происшествия,В мире,Генпрокуратура РФ,
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