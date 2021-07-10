В Чечне возбудили дело после нападения на полицейского

По информации следствия, 9 июля на въезде в Висаитовский район Грозного мужчина с ножом напал на полицейских, которые были на посту.
"В целях пресечения преступных действий нападавшего полицейские применили табельное оружие, в результате чего мужчина был ранен и госпитализирован в больницу, где скончался от полученных ранений", – сказано в сообщении.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве полицейского на детской площадке в подмосковном Щелкове. Отмечается, что дело расследуется по признакам части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Суд назначит подозреваемому меру пресечения в ближайшее время.