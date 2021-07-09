«До дома бы доехать…»: лесной пожар угрожает жителям Челябинской области

Бушующий в Челябинской области
лесной пожар перекинулся на дома села Джабык. Ведется эвакуация местных жителей. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России
сообщает ТАСС
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«Сильный шквалистый ветер способствует быстрому распространению пожара в районе населенного пункта Джабык в Челябинской области. Пожар перешел на жилые строения. Продолжается эвакуация населения», - пояснили в МЧС.
Для тушения огня, по данным ведомства, привлечены самолет Ил-76, 150 спасателей и 19 единиц техники.
Всего в поселке проживает 738 человек, включая 215 детей, их эвакуируют в соседний населенный пункт.
RT
опубликовало в своем Telegram-канале кадры, сделанные по дороге из поселка Джабык. На них видно, что огонь полыхает по обеим сторонами дороги. За кадром разговаривают две женщины. Одна из них говорит, что у нее «дом весь сгорел».
«До дома бы доехать », - отвечает вторая, а камера показывает горящие обочины дороги.
По данным издания, огонь угрожает трем населенным пунктам, уже эвакуирован поселок Западное, уезжают жители Джабыка. Также лесной пожар вплотную подошел к участку железной дороги в Карталинском районе, там приостановлено движение поездов.
Ранее крупнейший пожар произошел на Кипре. Он охватил более 50 кв. км вокруг населенных пунктов в Лимассоле и Ларнаке. Погибли четверо египетских рабочих. Были полностью уничтожены четыре деревни.