Избивший девушку блогер Бурим получил шесть месяцев исправительных работ

Блогера Андрея Бурима, который избил во время стрима девушку, приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Об этом сообщает "Москва 24
".
Мировой судья Пресненского района столицы принял решение взыскать в пользу потерпевшей Алены Ефремовой 22,4 тысячи рублей за медицинские расходы и 50 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.
В октябре 2020 Андрей Бурим вел стрим из квартиры в Москва-Сити. Потерпевшая была среди его гостей. Они вместе записывали видео, но в какой-то момент блогеру что-то не понравилось и он ударил Ефремову несколько раз головой об стол. Девушка зафиксировала травмы и обратилась в полицию. На Бурима возбудили уголовное дело по статье «Побои».
Как указывали BBC News
, молодой человек объяснил свою агрессию поведением девушки, плохим настроением и объемом выпитого алкоголя.
Андрей Бурим называет себя Mellstroy, он родом из белорусского города Гомель. Блогер прославился агрессивным поведением, ругательствами во время стримов и трансляциями видео с раздеванием несовершеннолетних.