Избивший девушку блогер Бурим получил шесть месяцев исправительных работ

В октябре 2020 Андрей Бурим вел стрим из квартиры в Москва-Сити. Потерпевшая была среди его гостей. Они вместе записывали видео, но в какой-то момент блогеру что-то не понравилось и он ударил Ефремову несколько раз головой об стол. Девушка зафиксировала травмы и обратилась в полицию. На Бурима возбудили уголовное дело по статье «Побои».