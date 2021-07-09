Появилось фото покончившего с собой пристава

«Вечерняя Москва» публикует фотографию 27-летнего судебного пристава Джамиля Ахундова, совершившего суицид в здании Хорошевского районного суда Москвы утром в пятницу, 9 июля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам одного из приятеля Джамиля, он был вполне адекватным, веселым и позитивным парнем.

— Он был хорошим другом. Предпосылок к суициду за ним не замечал, — заключил знакомый пристава.

Ранее сообщалось , что судебный пристав покончил с собой, запершись в одном из помещений здания Хорошевского районного суда Москвы. Известно, что погибший окончил Российскую академию правосудия.

Вечерняя Москва

Мотивы и обстоятельства, толкнувшие мужчину на подобный поступок, пока не известны. По предварительной информации, никакой предсмертной записки он не оставил.