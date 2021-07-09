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Появилась фотография пристава, покончившего с собой в Хорошевском суде Москвы

Вечерняя Москва
1 час назад
«Вечерняя Москва» публикует фотографию 27-летнего судебного пристава Джамиля Ахундова, совершившего суицид в здании Хорошевского районного суда Москвы утром в пятницу, 9 июля.
Появилось фото покончившего с собой пристава
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам одного из приятеля Джамиля, он был вполне адекватным, веселым и позитивным парнем.
— Он был хорошим другом. Предпосылок к суициду за ним не замечал, — заключил знакомый пристава.
Ранее сообщалось, что судебный пристав покончил с собой, запершись в одном из помещений здания Хорошевского районного суда Москвы. Известно, что погибший окончил Российскую академию правосудия.
Вечерняя Москва
Мотивы и обстоятельства, толкнувшие мужчину на подобный поступок, пока не известны. По предварительной информации, никакой предсмертной записки он не оставил.
В связи с произошедшим в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве начали служебную проверку.
Происшествия,Москва,
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