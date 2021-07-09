Родители Меладзе отдали мошенникам 300 тысяч рублей

Мошенница также упомянула, что находится в отделении полиции и ей грозит наказание. Взявший трубку мужчина назвал себя «старшим следователем» и заявил, что для освобождения «племянницы» требуется один миллион рублей. У пенсионеров таких денег не было, в итоге мошенники согласились на 300 тысяч, которые были отданы отцом Меладзе неизвестному мужчине, приехавшему к его дому.