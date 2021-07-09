В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Родители Меладзе отдали мошенникам 300 тысяч рублей

Алиса Селезнёва
28 минут назад
Родители популярного российского исполнителя Валерия Меладзе отдали 300 тысяч рублей, пытаясь спасти от наказания «племянницу». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Родители Меладзе отдали мошенникам 300 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС
По данным канала, накануне отцу певца Шоте Меладзе позвонила женщина, которая представилась его племянницей и рассказала об устроенном ДТП.
Мошенница также упомянула, что находится в отделении полиции и ей грозит наказание. Взявший трубку мужчина назвал себя «старшим следователем» и заявил, что для освобождения «племянницы» требуется один миллион рублей. У пенсионеров таких денег не было, в итоге мошенники согласились на 300 тысяч, которые были отданы отцом Меладзе неизвестному мужчине, приехавшему к его дому.
Сразу после передачи денег Шота Меладзе позвонил родственникам и выяснил, что с его настоящей племянницей все в порядке. Возбуждено уголовное дело.
Ранее представившиеся банковскими работниками мошенники сняли с карты заслуженной артистки России Валентины Савельевой почти два миллиона рублей.
Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер также пожаловалась поклонникам, что стала жертвой телефонного мошенничества. Актриса по совету псевдо-сотрудника банка установила на свой смартфон приложение, с помощью которого злоумышленники получили доступ к ее счетам и похитили крупную сумму.
Происшествия,Валентина Савельева,Зоя Бербер,Валерий Меладзе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители