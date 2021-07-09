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ДТП с автобусом в Сочи: пострадали 12 человек

Мария Иванова
1 час назад
Утром 9 июля в Хостинском районе Сочи произошла авария с участием рейсового автобуса. Газета «Кубанские новости» сообщает о 12 пострадавших.
По предварительной информации, водитель автобуса Hyundai County не справился с управлением, столкнулся с автомобилем Hyundai Porter и съехал в кювет. Местные жители заявили «Комсомольской правде», что у автобуса отказали тормоза.
В автобусе в этот момент находились 30 человек.
На место происшествия отправился исполняющий обязанности прокурора Хостинского района Михаил Прихленко.
Источник «Интерфакса» в медицинских кругах рассказал, что трое пострадавших в результате аварии находятся в тяжелом состоянии.
Еще одно ДТП с участием рейсового автобуса случилось на Дублере Курортного проспекта в Сочи 30 июня. В автобус врезался автомобиль ВАЗ-2107. Пострадали пять человек: два пассажира автобуса (включая 11-летнюю девочку), водитель ВАЗа и оба его пассажира.
Происшествия,Видео,Комсомольская правда,Интерфакс,Сочи,
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