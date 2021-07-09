ДТП с автобусом в Сочи: пострадали 12 человек

В автобусе в этот момент находились 30 человек.

Еще одно ДТП с участием рейсового автобуса случилось на Дублере Курортного проспекта в Сочи 30 июня. В автобус врезался автомобиль ВАЗ-2107. Пострадали пять человек: два пассажира автобуса (включая 11-летнюю девочку), водитель ВАЗа и оба его пассажира.