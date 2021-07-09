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Потопы на улица Иркутска сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Сильные ливни спровоцировали потопы на улицах Иркутска. Некоторые районы города остались без электричества. Видео испугало пользователей социальных сетей.
На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, как автомобили с трудом проезжают по проезжей части. Пешеходы с зонтиками идут по зебре, хотя уровень воды им по щиколотку.
По сообщениям местных сми во многих из-за порывов ветра оказались повалены деревья. Аварийный службы переведены в режим повышенной готовности. Они занимаются уборкой упавших стволов и откачкой воды. Сообщений о пострадавших нет.
Происшествия,Видео,Иркутск,
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