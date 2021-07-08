Тела пары погибших москвичей месяц пролежали в квартире

Умершие пожилые супруги месяц пролежали в своей трехкомнатной квартире на Ленинском проспекте, прежде чем дверь квартиры вскрыли по просьбе жены их внука. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«С заявлением о розыске в полицию 2 июня обратилась сноха пенсионеров. Вскрывать дверь сразу не стали — подумали, что старики могли отправиться на дачу, и испорченный замок им явно бы пришелся не по нраву. Когда через месяц они так и не вышли на связь, родственники начали требовать кардинальных мер — вскрытия двери. Грустная картина предстала в квартире: пожилые люди были мертвы», — говорится в сообщении.

Причина их смерти пока не установлена. Однако стало известно, что один из умерших перенес операцию по шунтированию, и впоследствии его жена жаловалась, что он упал. Тем не менее супруги решили не вызывать медиков, рассчитывая справиться своими силами.