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Безработный проломил голову мужчине на востоке Москвы

Агентство «Москва»
32 минуты назад
Полиция задержала безработного, подозреваемого в избиении мужчины на территории столичного района Новокосино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
Безработный проломил голову мужчине в Москве
Фото: ТАССТАСС
«Вечером 6 июля в правоохранительные органы поступила информация о сильно избитом мужчине, лежащем возле хоккейной коробки на ул. Новокосинская. После его госпитализации выяснилось, что на момент избиения потерпевший 1968 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга и множественные переломы лицевого скелета. На следующий день после инцидента полицейскими был задержан подозреваемый в данном преступлении. Им оказался 35-летний безработный мужчина», - рассказали в пресс-службе.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Происшествия,МВД,Москва,
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