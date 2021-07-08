Безработный проломил голову мужчине в Москве

«Вечером 6 июля в правоохранительные органы поступила информация о сильно избитом мужчине, лежащем возле хоккейной коробки на ул. Новокосинская. После его госпитализации выяснилось, что на момент избиения потерпевший 1968 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга и множественные переломы лицевого скелета. На следующий день после инцидента полицейскими был задержан подозреваемый в данном преступлении. Им оказался 35-летний безработный мужчина», - рассказали в пресс-службе.