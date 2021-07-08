В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Суд в Москве вновь арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Алехину

ТАССиещё 3
1 час назад
Кунцевский суд Москвы в четверг вновь арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Марию Алехину вскоре после того, как она отбыла предыдущий административный арест. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Александр Альдаев.
Суд арестовал Алехину из Pussy Riot на 15 суток
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Суд признал Алехину виновной по ст. 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил ей наказание в виде ареста на 15 суток. Мы не согласны с этим решением, я обязательно его обжалую", - сказал он.
В среду полиция задержала Марию Алехину сразу после ее выхода из изолятора временного содержания, где она отбыла 15 суток ареста.
Вместе с ней были задержаны участники группы Pussy Riot Александр Софеев и Дмитрий Воронцов, которых суд ранее уже признавал виновными по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и назначал им наказание в виде административного ареста на 15 суток.
По административным делам о хулиганстве и несоблюдении санитарных норм ранее также задерживались другие участники группы, Мария Алехина и Анна Кузьминых были арестованы на 15 суток.
Происшествия,Александр Софеев,Мария Алехина,Дмитрий Воронцов,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители