Суд арестовал Алехину из Pussy Riot на 15 суток

В среду полиция задержала Марию Алехину сразу после ее выхода из изолятора временного содержания, где она отбыла 15 суток ареста.

По административным делам о хулиганстве и несоблюдении санитарных норм ранее также задерживались другие участники группы, Мария Алехина и Анна Кузьминых были арестованы на 15 суток.