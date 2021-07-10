Выпал из окна: экс-участник "Дома-2" погиб в Москве

Бывший участник телевизионного проекта "Дом-2" Филипп Чубуков погиб в столице. По предварительным данным, мужчина выпал из окна квартиры, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел в доме, находящемся на Перервинском бульваре.

Фото: Facebook / Чубуков Филипп Facebook / Чубуков Филипп

По неподтвержденным сведениям, 28-летний Чубуков выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. Трагедия произошла в ночь на 10 июля после того, как Чубуков поссорился с младшим братом.

Официальная причина смерти экс-участника шоу "Дом-2" в настоящий момент неизвестна.