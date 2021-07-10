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Экс-участник "Дома-2" Чубуков погиб в Москве

Газета.Ruиещё 4
58 минут назад
Бывший участник телевизионного проекта "Дом-2" Филипп Чубуков погиб в столице. По предварительным данным, мужчина выпал из окна квартиры, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел в доме, находящемся на Перервинском бульваре.
Выпал из окна: экс-участник "Дома-2" погиб в Москве
Фото: Facebook / Чубуков ФилиппFacebook / Чубуков Филипп
По неподтвержденным сведениям, 28-летний Чубуков выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. Трагедия произошла в ночь на 10 июля после того, как Чубуков поссорился с младшим братом.
Официальная причина смерти экс-участника шоу "Дом-2" в настоящий момент неизвестна.
Тело мужчины обнаружили под окнами здания на юго-востоке города. Ранее украинская модель выпала из окна в Турции после ссоры с бойфрендом. Девушка скончалась в машине скорой помощи от тяжелых травм, полученных после падения.
Происшествия,РЕН ТВ,Москва,
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