Вахтеры сказали Никитину, что не пропустят его в здание из-за отсутствия маски, однако на видео с места происшествия, которое снимал депутат, видно, что при нем имеются средства индивидуальной защиты. Также охрана указала на неподобающий внешний вид мужчины: он был одет в футболку и шорты. Далее, по словам Никитина, одна из охранников схватила его за левую руку, поцарапала ее, а также попыталась применить на нем болевой прием. Затем, схватив мужчину за шею, она ударила его сверху.