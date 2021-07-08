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Одиннадцать девушек оплатили нового адвоката стрелку из Казани

Газета.Ruиещё 1
47 минут назад
Группа девушек наняла нового адвоката 19-летнему Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в школе Казани. Об этом сообщает Znak.
Новым представителем Галявиева стал Александр Васильев.
По данным издания, за адвоката платят 11 девушек-организаторов группы "Помоги Ильназу". Им удалось собрать 300 тысяч рублей.
Сам Васильев подтвердил, что представляет интересы Галявиева, однако не стал раскрывать, кто его нанял.
Ранее девушки создали петицию на Change.org с требованием организовать полноценное и непредвзятое расследование. По их мнению, Галявиев действовал не в одиночку, есть и другие участники преступления.
11 мая в гимназии N175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура. Обвиняемого арестовали 12 мая. 5 июля Басманный суд Москвы продлил срок ареста Галявиеву до 11 октября.
Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,Александр Васильев,Ильсур Метшин,Рустам Минниханов,Казань,
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