11 мая в гимназии N175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин
назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов
объявил 12 мая днем траура. Обвиняемого арестовали 12 мая. 5 июля Басманный суд Москвы продлил срок ареста Галявиеву до 11 октября.