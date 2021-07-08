Группа девушек наняла нового адвоката 19-летнему Ильназу Галявиеву , устроившему стрельбу в школе Казани . Об этом сообщает Znak.

По данным издания, за адвоката платят 11 девушек-организаторов группы "Помоги Ильназу". Им удалось собрать 300 тысяч рублей.

Сам Васильев подтвердил, что представляет интересы Галявиева, однако не стал раскрывать, кто его нанял.

Ранее девушки создали петицию на Change.org с требованием организовать полноценное и непредвзятое расследование. По их мнению, Галявиев действовал не в одиночку, есть и другие участники преступления.