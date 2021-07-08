Эхо 90-х: Сын основателя Petropavlovsk объявлен в розыск

Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Алексея Мaсловского — сына основателя золотодобывающей компании Petropavlоvsk Павла Мaсловского — по уголовному делу о хищении. Он объявлен в международный розыск, сообщает «Интерфакс».Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Масловского Алексея Павловича заочно, — цитирует агентство сообщение пресс-службы суда.При этом Павлу Масловскому предъявлено обвинение в растрате около 100 млн рублей. Тверской суд Москвы продлил ему срок заключения под стражей до 23 августа.Ранее стало известно о задержании основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского. В московском офисе «дочки» Petropavlovsk «Покровском руднике», прошли обыски.В пресс-службе Petropavlovsk тогда сообщили, что обыски, вероятно, «касаются людей, которые на данный момент не занимают никаких должностей в группе компаний».