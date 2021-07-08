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Объявлен в международный розыск сын основателя Petropavlovsk

News.ru
1 час назад
Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Алексея Мaсловского — сына основателя золотодобывающей компании Petropavlоvsk Павла Мaсловского — по уголовному делу о хищении. Он объявлен в международный розыск, сообщает «Интерфакс».
Эхо 90-х: Сын основателя Petropavlovsk объявлен в розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Масловского Алексея Павловича заочно, — цитирует агентство сообщение пресс-службы суда.
При этом Павлу Масловскому предъявлено обвинение в растрате около 100 млн рублей. Тверской суд Москвы продлил ему срок заключения под стражей до 23 августа.
Ранее стало известно о задержании основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского. В московском офисе «дочки» Petropavlovsk «Покровском руднике», прошли обыски.
В пресс-службе Petropavlovsk тогда сообщили, что обыски, вероятно, «касаются людей, которые на данный момент не занимают никаких должностей в группе компаний».
Происшествия,Павел Масловский,Интерфакс,Москва,
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