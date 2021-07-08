Особо крупная взятка: Бывший замглавы ФСИН стал фигурантом нового дела

В конце ноября 2020 года правоохранители задержали бывшего замдиректора ФСИН России Валерия Максименко по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства. Как считают следователи, в 2018 году он заключил госконтракты на несколько миллиардов рублей с компанией, которая должна была построить и отремонтировать здания ведомства. Необходимых ресурсов у строителей не было, поэтому все сделки обернулись ущербом в 189 млн руб. В результате бывший замглавы ФСИН был арестован. Свою вину он не признал.