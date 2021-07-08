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Против бывшего замглавы ФСИН Максименко возбудили еще одно уголовное дело

Газета.Ru
24 минуты назад
Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Кадрию Хазину.
Особо крупная взятка: Бывший замглавы ФСИН стал фигурантом нового дела
Фото: ТАССТАСС
В отношении Максименко возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
«Как и по первому обвинению, по второму делу он вину не признает», — сказала адвокат.
В конце ноября 2020 года правоохранители задержали бывшего замдиректора ФСИН России Валерия Максименко по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства. Как считают следователи, в 2018 году он заключил госконтракты на несколько миллиардов рублей с компанией, которая должна была построить и отремонтировать здания ведомства. Необходимых ресурсов у строителей не было, поэтому все сделки обернулись ущербом в 189 млн руб. В результате бывший замглавы ФСИН был арестован. Свою вину он не признал.
Происшествия,Валерий Максименко,ФСИН,
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