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Опубликовано видео нападения медведя-альбиноса на группу украинских туристов

Юрий Столбов
38 минут назад
Редкий медведь-альбинос напал на группу украинских туристов, совершавших восхождение на гору Арарат в Турции. Подробности инцидента сообщает Mirror.
24 июня семь туристов из Украины приехали в Догубаязит, чтобы покорить вершину вулкана Арарат. Во второй день восхождения на высоте 3,8 тысячи метров альпинисты встретились с двумя медведями — бурый сразу же убежал, а альбинос захотел напасть на группу.
На кадрах видно, как из скал с громким ревом выходит медведь-альбинос и бежит к стоящим ниже туристам — на этом видео обрывается. По словам горного гида, альпинисты принялись кричать — испугавшись шума, зверь сменил направление и скрылся.
Происшествия,Общество,Видео,Арарат,Турция,Украина,
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