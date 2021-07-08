Часть фрагментов пассажирского самолета Ан-26, потерпевшего крушение у берегов Камчатки 6 июля, обнаружили в 20 км от основного места катастрофы. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью «России 24».

«Приливы в этом месте достигают 8 метров – разница между приливом и отливом, это усложняет спасательную операцию. Часть фрагментов была найдена на удалении 20 километров от основного места крушения», — сказал глава региона.

По его словам, по предварительным данным, из воды извлечено 11 тел погибших и несколько фрагментов тел. Точное число будет установлено после идентификации.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море.

Выживших в крушении Ан-26 на Камчатке нет. Поисковая операция на месте авиакатастрофы продолжается.