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В МЧС Абхазии рассказали об унесенной в море петербурженке

Анна Безрукова
1 час назад
Спасатели Абхазии вторые сутки разыскивают отдыхающую из Санкт-Петербурга Тамару Молчанову, которую в ходе купания унесло в море, цитирует сообщение МЧС республики РИА Новости.
В Абхазии вторые сутки ищут унесенную в море петербурженку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее стало известно, что Молчанову и троих ее детей унесло в море в процессе купания в реке Бзыбь Гагрского района, один ребенок умер, двоих удалось спасти.
"Поиски россиянки Тамары Молчановой в акватории Гагрского района все еще ведутся. Но пока никаких результатов", - указывается в сообщении.
Кроме этого, уточняется, что в Пицунду приехал супруг Молчановой вместе с семилетней дочерью, которую накануне местные спасатели спасли и направили в детскую больницу города Сочи. По словам специалистов, девочке требуется психологическая поддержка, состояние ее здоровья оценивают как удовлетворительное. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии, в частности психолог, направлены к месту нахождения родственников пропавшей.
Ранее появились данные, что за сутки в Гагре утонули двое жителей РФ, которые купались во время шторма. Еще несколько человек были спасены. Российское посольство в Абхазии призвало россиян, которые отдыхают в республике, воздержаться от плавания во время плохих погодных условий, а также в местах, где купаться запрещается.
А в минувшее воскресенье вечером ураган снес в Сухуме крышу отеля, повредил кровли домов, машины и повалил большое число деревьев. На море в связи с разбушевавшейся стихией до настоящего времени действует штормовое предупреждение.
Происшествия,МЧС,РИА Новости,Санкт-Петербург,Абхазия,
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