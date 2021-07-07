Сильный взрыв прогремел в порту Джебель-Али на территории Дубая . Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источников Al Arabiya, взрыв произошел на одном из торговых кораблей, стоящих на якоре. Позже правительство Дубая подтвердило информацию о сильном пожаре в порту Джебель-Али.

Другие подробности произошедшего пока не приводятся. По предварительным данным властей, в результате взрыва никто не пострадал.