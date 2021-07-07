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Сильный взрыв прогремел в порту Дубая

Lenta.ru
59 минут назад
Сильный взрыв прогремел в порту Джебель-Али на территории Дубая. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации источников Al Arabiya, взрыв произошел на одном из торговых кораблей, стоящих на якоре. Позже правительство Дубая подтвердило информацию о сильном пожаре в порту Джебель-Али.
Другие подробности произошедшего пока не приводятся. По предварительным данным властей, в результате взрыва никто не пострадал.
4 августа 2020 года взрыв прогремел в порту Бейрута. Тогда из-за пожара взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более шести тысяч человек получили ранения, были разрушены тысячи жилых домов.
Происшествия,Видео,Дубай,
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