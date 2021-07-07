Жителю Петербурга дали девять лет за 133 удара ножом

Вынесен приговор жителю Петербурга, который в ходе конфликта вонзил в своего оппонента нож больше 100 раз, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Инцидент произошел 1 января 2020 года в квартире одного из домов на проспекте Луначарского, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу.В ходе ссоры обвиняемый взял нож и нанес потерпевшему 133 удара ножом, после 34 раза ударил его тупым твердым предметом, мужчина скончался от полученных травм на месте.Подсудимый признал свою вину. Его приговорили к лишению свободы на девять лет в исправительной колонии строгого режима, и также к штрафу в 500 тыс. рублей за моральный вред.Ранее в Петербурге таксист-иностранец в ходе дорожного конфликта напал с ножом на россиянина, который был за рулем другого автомобиля, пострадавший скончался.