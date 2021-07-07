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Жителю Петербурга дали девять лет за 133 удара ножом

Деловая газета "Взгляд"
56 минут назад
Вынесен приговор жителю Петербурга, который в ходе конфликта вонзил в своего оппонента нож больше 100 раз, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Жителю Петербурга дали девять лет за 133 удара ножом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Инцидент произошел 1 января 2020 года в квартире одного из домов на проспекте Луначарского, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу.
В ходе ссоры обвиняемый взял нож и нанес потерпевшему 133 удара ножом, после 34 раза ударил его тупым твердым предметом, мужчина скончался от полученных травм на месте.
Подсудимый признал свою вину. Его приговорили к лишению свободы на девять лет в исправительной колонии строгого режима, и также к штрафу в 500 тыс. рублей за моральный вред.
Ранее в Петербурге таксист-иностранец в ходе дорожного конфликта напал с ножом на россиянина, который был за рулем другого автомобиля, пострадавший скончался.
Происшествия,ФСИН,Фонтанка.Ру,Санкт-Петербург,
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