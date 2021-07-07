Пилот разбившегося Ан-26 выбрал опасный курс

Пилот разбившегося Ан-26 на Камчатке проигнорировал указания диспетчерской вышки накануне посадки. Он самостоятельно решил выбрать опасный курс, сообщает телеграм-канал Baza

Фото: РИА Новости/МЧС РФ РИА Новости/МЧС РФ

По словам диспетчера, экипаж игнорировал замечания вышки. С земли Ан-26 рекомендовали заход с хорошими погодными условиями, но КВС выбрал иной курс — через снижение к морю, с туманом и облаками. Диспетчеры говорили пилотам о смене курса трижды, но капитан решил совершить посадку в аэропорту Палана по-своему.

Согласно версии сотрудников вышки, в конце полета пилот даже не смотрел на приборы — по какой-то причине экипаж решил ориентироваться по местности и глазами искал речку Палану. В результате лайнер наткнулся на прибрежную сопку.

Ранее сообщалось, что следствием рассматривается три версии трагедии. Речь шла о неблагоприятных погодных условиях, технической неисправности или ошибке пилотирования. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В регионе объявили трехдневный траур. Родственникам погибших выплатят по два миллиона рублей страховых выплат, миллион — по линии авиаперевозчика и еще 500 тысяч — от государства.

Напомним, направлявшийся из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник в девяти километрах от пункта назначения — поселка Палана. На борту присутствовали 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребенок. Все они, согласно предварительным сведениям, погибли.