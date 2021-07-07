В Twitter появилось видео с места убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Ролик опубликовал на своей странице пользователь с ником Madame Boukman.

На кадрах видно, как вооруженные автоматами люди ходят по кварталу, а после слышны звуки выстрелов.

Ранее стало известно, что ночью 7 июля президент был застрелен неизвестными, прокравшимися в его частную резиденцию. Информацию о смертельном ранении Моиза подтвердил премьер страны Клод Жозеф.

Он подчеркнул, что власти осуждают это "варварское и бесчеловечное преступление" и заверил, что ситуация в стране находится под контролем национальной полиции и вооруженных сил.

Огнестрельное ранение также получила супруга президента. Личности нападавших пока не установлены, но в заявлении властей сообщается, что преступники говорили на испанском языке.

Официальными языками Гаити являются французский и гаитянский креол.

Погибшему политику было 53 года. В должность президента Гаити он вступил в 2017 году. Осенью 2018 года было совершено покушение на его жизнь.