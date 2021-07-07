Виталий Савельев. Неблагоприятные метеорологические условия, неисправность или отказ техники, ошибка экипажа — таковы основные версии вероятной причины катастрофы пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, заявил 7 июля журналистам глава Минтранса

Он пояснил, что о результатах расследования говорить еще рано.

Кроме того, министр рассказал, что семьям каждого погибшего в этой катастрофе будет выплачено 3,525 млн рублей в качестве финансовой помощи и поддержки.