Неблагоприятные метеорологические условия, неисправность или отказ техники, ошибка экипажа — таковы основные версии вероятной причины катастрофы пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, заявил 7 июля журналистам глава Минтранса Виталий Савельев
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Он пояснил, что о результатах расследования говорить еще рано.
Кроме того, министр рассказал, что семьям каждого погибшего в этой катастрофе будет выплачено 3,525 млн рублей в качестве финансовой помощи и поддержки.
Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае 6 июля в результате катастрофы пассажирского самолёта Ан-26 погибли девять человек.