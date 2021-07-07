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«Держи прививку»: бездомный воткнул шприц в москвича

Алиса Селезнёва
1 час назад
Житель Москвы подвергся нападению со стороны бездомного, когда отказался дать ему денег. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Бездомный воткнул шприц в москвича
Фото: ТАССТАСС
По словам 35-летнего Евгения, вечером он, выходя из магазина, столкнулся с несколькими бездомными, которые просили мелочь у прохожих. Москвич отказался подавать милостыню и пошел дальше, не оглядываясь. Однако уже через секунду он услышал за спиной: «Тогда держи прививку» и почувствовал укол.
В итоге Евгений вытащил из спины медицинский шприц, к тому моменту бездомный успел скрыться где-то во дворах. Житель столицы обратился в правоохранительные органы.
«Поступило заявление от 35-летнего гражданина, он попросил привлечь к ответственности неизвестного мужчину, который воткнул ему в спину шприц с иголкой за отказ дать мелочи, после чего убежал», - пояснил источник издания в полиции.
Сам Евгений после случившегося сдал все анализы и внимательно отслеживает свое состояние. Бездомного пока не нашли и москвичу остается только надеяться на то, что шприц был чистым, отмечает издание.
Ранее в Москве двое бездомных изнасиловали жительницу Иркутска. Бездомная пара пригласила случайную знакомую на импровизированное застолье. Женщину угостили спиртным, а после - изнасиловали прямо на вокзале. Мотивом преступления, по данным правоохранителей, стала ревность.
Происшествия,МВД,Комсомольская правда,Москва,
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