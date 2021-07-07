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Бездомный воткнул шприц в россиянина со словами «держи прививку»

Lenta.ru
1 час назад
В Москве бездомный воткнул шприц в россиянина после отказа в милостыне. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Бездомный воткнул шприц в москвича после отказа в милостыне
Фото: ТАССТАСС
Уточняется, что житель столицы возвращался домой с работы и по дороге зашел в магазин. На выходе к нему подошли бездомные и начали выпрашивать деньги. Москвич проигнорировал их просьбу.
«Тогда держи прививку», — услышал в свой адрес пострадавший.
По его словам, он почувствовал боль в спине, дотянулся до места удара и вытащил шприц. Он отметил, что нападавшие спрятались во дворах. В настоящее время подозреваемых найти не удалось.
Мужчина обратился к медикам и сдал анализы на возможные инфекции. На данный момент врачи не обнаружили никакого заражения, но предупредили пациента, что некоторые заболевания проявляются в организме через полгода.
Ранее в Санкт-Петербурге бездомный избил туриста. Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали на Северном проспекте. 34-летний россиянин рассказал, что напал на прохожего во время внезапно возникшей ссоры.
Происшествия,Москва,
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